“Grandi eventi: biglietti scontati e agevolazioni per I lucchesi”

"E’ arrivato il momento che il turismo, oltre all’irrinunciabile beneficio economico per Lucca, possa rappresentare un’opportunità ancora più ampia per tutti i cittadini": lo afferma in un documento il coordinamento comunale di Forza Italia che vuole aprire un dibattito su questa prospettiva. "Lucca – si legge nella nota – ospita ogni anno eventi di grande richiamo, come Comics & Games e Summer Festival e molti altri ormai entrati di diritto nella programmazione annuale come Murabilia e Verdemura tanto per citarne alcuni di un lungo elenco. Appuntamenti che portano prestigio e importanti ricadute. Turismo, ristorazione, accoglienza, commercio e agricoltura tanto per citare alcuni esempi, ne traggono vantaggio in modo significativo. Ma è arrivato il momento in cui è necessario provare a raggiungere un maggior coinvolgimento della popolazione locale, per costruire un maggiore senso di comunità e appartenenza".

Per Forza Italia, se da un lato è giusto riconoscere il merito degli organizzatori, che investono risorse, competenze e visione per realizzare eventi complessi, capaci di posizionare Lucca tra le città più dinamiche culturalmente d’Italia e d’Europa, è altrettanto vero che creare una simbiosi può essere fondamentale: gli abitanti dentro e fuori le Mura vivono tutto l’anno la città e contribuiscono al mantenimento di un contesto urbano accogliente e funzionale che fa la differenza, facendo diventare la città un luogo ideale per certe manifestazioni. Per questo Forza Italia chiede di studiare un sistema di agevolazioni di varia natura, come biglietti scontati per i lucchesi e altre formule per vivere meglio e con più coinvolgimento questi appuntamenti così importanti.

"Con la nostra proposta, che scaturisce dal convegno che abbiamo organizzato a giugno con tutti i progonisti del comparto, crediamo che si possa rafforzare il legame tra cittadini e territorio - conclude il coordinamento comunale di Forza Italia -. Garantire agevolazioni per i lucchesi non e’ un privilegio, piuttosto un riconoscimento del loro ruolo attivo nella vita cittadina, un ritorno anche per loro. Del resto i lucchesi contribuiscono ogni giorno alla cura del patrimonio e alla conservazione dell’identità. Come partito proponiamo l’attivazione di un tavolo di confronto su questo tema".