Astucci, cartelle e diari. Ecco i prodotti più richiesti

A Lucca, Bocci Carta, storico rivenditore di cancelleria, racconta di un inizio stagione vissuto con anticipo come tutti gli anni: "Le vendite sono partite circa dieci giorni fa, anche se da giugno eravamo già pronti con l’assortimento", dichiara Vincenzo Dima, storico dipendente di Bocci carta. La domanda dei clienti ruota su zaini e astucci, seguiti da quaderni, penne, album, squadre, compassi e ogni sorta di minuteria richiesta dalle scuole.

"Vendiamo principalmente articoli di marca come Eastpak e Seven, oltre agli articoli di tendenza legati ai personaggi dei cartoni animati. Offriamo varietà e qualità in tutti i prodotti" continua Dima. Per molte famiglie che hanno bambini delle elementari, il negozio fisico rappresenta una vera esperienza: "Porti il bambino con te, ti fai guidare dalla sua scelta, tocchi il materiale con mano, è un momento di gioia che lo shopping online non può offrire" aggiunge Dima. Tuttavia, nonostante il piacere dell’acquisto in negozio, i prezzi dei materiali scolastici sono aumentati ovunque, il potere d’acquisto è in calo e si vede una leggera decrescita delle vendite diffusa in generale, ma il materiale rimane obbligatorio da dover acquistare.

Dal confronto con altri negozi fisici emerge un quadro chiaro: il materiale scolastico, venduto dalla grande distribuzione organizzata costa di meno e presenta sconti e promozioni, anche se la scelta rimane più ridotta. Nei negozi online, come Amazon, la scelta è ampia. Dagli zaini più economici a quelli più costosi, come i modelli eastpack, seven e i trolley con le ruote, troviamo una varietà di prodotti e prezzi scontati, con offerte che agevolano chi ha più figli da mandare a scuola. Rimane quindi una scelta tra esperienza, qualità e prezzo.

I punti vendita come Bocci Carta restano insostituibili per l’esperienza, mentre Amazon e la grande distribuzione organizzata (GDO) attraggono per i prezzi competitivi e l’ampia offerta. Il caro scuola rende questa scelta ancora più significativa e competitiva per le famiglie. Il rientro a scuola non è solo una questione di prezzi, ma un momento da vivere: la soddisfazione di scegliere insieme e di "toccare con mano" rimane una parte importante nella scelta del materiale scolastico.

