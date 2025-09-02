“Menesini il più popolare“. Un sondaggio lo indica come il più noto del Pd

Luca Menesini è il potenziale candidato più conosciuto per il Pd: ecco l’esito di un sondaggio che ha provato a verificare la notorietà, la percezione e il posizionamento di alcuni possibili candidati al consiglio regionale, nonché le priorità degli elettori a più di 60 giorni dal voto su un campione di 1012 elettori rappresentativo dei residenti nella provincia di Lucca.

L’analisi commissionata all’Istituto Demopolis dallo stesso Luca Menesini non manca di riservare sorprese. Innanzitutto, il 40% ha dichiarato di scegliere chi voterà sulla base del candidato, mentre il 39% sull’appartenenza partitica, gli altri non si esprimono. Luca Menesini (che è nettamente il più noto nella Piana) è il candidato più conosciuto dal campione, seguito davvero a una incollatura da Alessandro Tambellini e poi, più dietro, da Alessandro Del Dotto, Remo Santini (che non sarà candidato), Mario Puppa, Vittorio Fantozzi e Massimiliano Baldini. Secondo il sondaggio, lo stesso Menesini è il candidato del Pd maggiormente in grado di rappresentare gli interessi del territorio tra gli sfidanti del Pd ma è anche in grado di attrarre una certa percentuale di voti del centrodestra, seguito da Del Dotto (che va molto forte in Versilia e in Garfagnana), Puppa (secondo in Versilia e Garfagnana) e Tambellini (che è secondo nella Piana).

E tra gli elettori di centrosinistra, chi viene preso in considerazione per il voto dell’ottobre prossimo, è ancora Menesini, con il 40%, ad essere in testa, seguito da Del Dotto (32%), Puppa (25%), Tambellini (21%). Il 38% è ancora incerto sul da farsi. Nei prossimi giorni, il Pd regionale sarà chiamato a una scelta tutt’altro che facile, visto che i nomi proposti in provincia di Lucca sono nove per otto posti: in eccesso è la componente maschile, e uno tra Menesini, Tambellini, Puppa, Del Dotto e Brocchini (esponente Pd della Versilia) dovrà essere lasciato fuori. E appare chiaro che le polemiche, chiunque sarà l’escluso, non mancheranno di alimentare una campagna elettorale che, per il momento, è alquanto fiacca su entrambi i lati degli schieramenti.

F.Vin.