“Città-eventificio, serve una regia pubblica“

“A Lucca manca una regia pubblica capace di costruire un’offerta culturale che dia continuità all’attrattività della città anche nei periodi in cui non ci sono grandi eventi. Senza una visione d’insieme si rischia di trasformare Lucca in un ‘eventificio’, senza valorizzare le specificità di ogni appuntamento”. A dirlo è la consigliera regionale del Pd Valentina Mercanti. “Il Summer Festival è un orgoglio per Lucca - prosegue Mercanti - un evento che negli anni ha saputo attrarre artisti e pubblico internazionale, facendo conoscere la nostra città in tutto il mondo. È la prova che quando c’è qualità, visione e organizzazione, gli eventi diventano davvero una risorsa per il territorio. Ma non basta riempire il calendario di iniziative scollegate tra loro per parlare di crescita o sviluppo”.

“Il rischio concreto - aggiunge Mercanti - è quello di alimentare un turismo mordi e fuggi, che si esaurisce nell’evento stesso senza lasciare benefici reali, mentre la città, nei periodi tra un appuntamento e l’altro, perde attrattività. È necessario invertire questa tendenza con una programmazione coordinata, che punti su eventi di qualità ma anche su un’offerta culturale, turistica e commerciale capace di rendere Lucca viva e interessante tutto l’anno”.

“Lucca ha bisogno di scelte lungimiranti - conclude Mercanti - che preservino la sua identità e ne rafforzino davvero il tessuto economico e sociale. Serve insomma una regia pubblica capace di programmare e costruire un modello sostenibile per il futuro“.