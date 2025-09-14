Essity, porte aperte ai familiari

L’iniziativa proseguirà fino ad ottobre. Essity, azienda leader globale nel settore dell’igiene e della salute che quest’anno celebra 40 anni di presenza in Italia, per l’occasione ha scelto di aprire le porte dello stabilimento di Altopascio per accogliere le famiglie dei dipendenti, nell’ambito del progetto "Family Open Days", nato dal desiderio del personale di condividere l’ambiente di lavoro con i propri cari.

Tra maggio e giugno quindi, oltre 230 persone hanno avuto l’opportunità di esplorare il sito produttivo e nuove visite verranno pianificate per tutto il prossimo mese. Le giornate aperte sono state inaugurate lo scorso 22 maggio e prevedono che i cancelli dello stabilimento vengano aperti alle famiglie un giorno a settimana. In gruppi da 30, le persone hanno la possibilità di vedere il sito in piena attività, senza interruzioni alla produzione, i familiari possono osservare come si svolge una giornata lavorativa per il loro caro, il tutto nella massima sicurezza.

Stefania Pardini, Site Manager dello stabilimento Essity di Altopascio ha dichiarato: "Accogliere i nostri ospiti, specialmente i più piccoli e le loro famiglie, è per noi una grande gioia, e vedere i loro occhi curiosi e la meraviglia che provano scoprendo il nostro mondo produttivo ci riempie di orgoglio. Queste giornate sono una preziosa per condividere la passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Vogliamo che ogni visita sia un’esperienza memorabile, un momento di scoperta e di condivisione che rafforzi il legame con la nostra comunità".

I Family Open Days nascono con l’obiettivo non solo di mostrare il sito produttivo, ma di raccontare le persone che ogni giorno vi lavorano.