Palestre, infissi e fotovoltaico: restyling completato

Scuole sistemate nella manutenzione, efficienti ed accoglienti dopo i lavori estivi che si sono affiancati ai cantieri per i nuovi edifici. E’ quello che troveranno gli studenti di Altopascio al suono della prima campanella. "Siamo felici di dare il benvenuto a studenti, famiglie e personale scolastico – spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Mastromei – la scuola è al centro del nostro impegno perché rappresenta il futuro della comunità. I cantieri attivi e i lavori svolti durante l’estate ne sono la prova concreta. Il nostro obiettivo è offrire un sistema educativo di qualità".

Il dettaglio degli interventi. Durante le ferie estive alla scuola elementare Pascoli sono stati sostituiti tutti i vecchi infissi in alluminio con nuovi serramenti in pvc, più performanti sia dal punto di vista acustico sia termico, a completamento delle consuete attività di manutenzione ordinaria. Alla scuola dell’infanzia di Marginone è stato installato un impianto fotovoltaico, oltre al montaggio di una pompa di calore di ultima generazione per incrementare l’efficienza energetica dell’edificio.

Alla scuola dell’infanzia di Chimenti è stato completato il relamping, mentre tra settembre e ottobre si procederà con la sostituzione degli infissi e l’installazione dell’impianto fotovoltaico. La palestra di via Marconi ha invece beneficiato di interventi di manutenzione nei bagni e nel controsoffitto dello spogliatoio. I cantieri per le nuove strutture proseguono a ritmo serrato: alla nuova scuola media di Altopascio, in via San Francesco, la struttura prende forma e l’obiettivo è rispettare le tempistiche del PNRR, con conclusione prevista per marzo 2026. Per il nuovo nido comunale, strutture e pareti esterne entro fine settembre. Anche alla scuola primaria di Badia Pozzeveri l’edificio sarà consegnato alla comunità a marzo 2026, come per Marginone. Ma.Ste.