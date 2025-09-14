Terzo “Memorial Don Beniamino“. Il sindacato SAP dona un defibrillatore

Successo della serata organizzata dalla segreteria di Lucca del S.A.P. sindacato autonomo di Polizia per il 3° memorial Don Beniamino. Un evento per ricordare Don Beniamino Bedini, cappellano della Polizia di Stato e parroco di Sant’Anna e Capezzano, scomparso all’età di 46 anni nell’aprile del 2019. Per l’occasione è stata organizzata una partita di calcio a cinque tra due compagini di poliziotti e civili per ricordare quanto di buono è stato lasciato da Don Beniamino alla comunità lucchese.

Presente per l’amministrazione comunale l’assessore Simona Testaferrata, che ha ricordato le doti di Don Beniamino, da sempre amato da tutti per il suo impegno al servizio della sua gente. Presente anche il segretario S.A.P. Michele Pengue con alcuni collaboratori della segreteria regionale.

La serata ha visto anche un’altra bellissima iniziativa, la donazione di un defibrillatore alla segreteria del S.A.P. di Lucca da parte dell’Associazione Niccotestini di Firenze con Simone Scavullo. Il defibrillatore verrà donato allo Sporting Lucca 86 di San Filippo, società di calcio giovanile, da sempre punto di riferimento per tanti ragazzi, che decidono di iniziare la loro avventura nel mondo del calcio.

Alessia Lombardi