Pianeta istruzione. Gli alunni tornano in classe nelle aule ristrutturate

Un nuovo look anche per le scuole di Capannori, dopo le manutenzioni estive, in vista del primo giorno di lezioni, domani. Alla scuola dell’infanzia di Lunata sono state realizzate nuove strutture ombreggianti a vela su tutto il lato sud della scuola. Alla scuola dell’infanzia di Carraia è stato eseguito un intervento di riqualificazione dell’atrio d’ingresso ed è stato sistemato il vialetto di accesso alla scuola, anche con un intervento finalizzato a migliorare il deflusso dell’acqua. Vari gli interventi anche nelle scuole primarie.

Alla primaria di Lunata è stato realizzato un intervento di sostituzione completa della recinzione esterna posta sul lato nord, mentre alla primaria di Pieve San Paolo, a fronte di una classe prima in più, è stata ricavata una nuova aula attraverso la divisione in due parti della ex sala mensa. Lavori di manutenzione anche alla primaria di Marlia dove sono stati eseguiti interventi di risanamento igienico-sanitario. Interventi pure alle elementari di Gragnano e di Lammari. Alla media di Lammari la sistemazione della segnaletica orizzontale nel piazzale di accesso alla scuola, per definire in maniera chiara il percorso pedonale e distinguerlo rispetto all’area di transito e parcheggio delle auto.

Alla secondaria di Camigliano si è proceduto all’imbiancatura di alcuni locali, tra cui i servizi igienici e la cucina e varia manutenzione esterna. Infine, alla secondaria di San Leonardo in Treponzio, che avrà una classe prima in più, è stata risistemata l’aula magna per adeguarla a classe con adeguamenti per la sicurezza e il ripristino della guaina di copertura a terrazza, nonché con la sostituzione degli infissi e imbiancatura.

"Studenti, docenti e personale scolastico troveranno sedi adeguate e funzionali al suono della prima campanella – afferma l’assessora all’edilizia scolastica Ilaria Carmassi, – un grande lavoro portato avanti in base ad un monitoraggio delle sedi scolastiche realizzato dai nostri uffici e alle richieste pervenute dalle varie scuole. I lavori hanno riguardato sia i locali interni che gli spazi verdi esterni. Assicurare scuole funzionali, decorose e accoglienti è un obiettivo prioritario della nostra amministrazione".

Massimo Stefanini