"Degrado a Santa Margherita". La denuncia di Bruno Zappia

Degrado a Santa Margherita tra erba alta trascuratezza. "È questa la realtà desolante che si trovano ad affrontare i residenti di via Scatena a Santa Margherita – denuncia il consigliere comunale di Capannori Cambia, Bruno Zappia –, dove l’incuria del verde pubblico ha raggiunto livelli allarmanti, trasformando la strada in una vera e propria savana urbana".

"La situazione, come documentato da numerose segnalazioni e da un precedente intervento non è certo una novità – sostiene il consigliere – già all’inizio di maggio, i cittadini avevano espresso la loro preoccupazione per l’altezza della vegetazione spontanea, che in alcuni punti sfiora ormai il primo piano degli edifici. Nonostante il forte richiamo all’azione da parte dei residenti e il mio intervento le richieste sono rimaste inascoltate. L’amministrazione comunale, pur a conoscenza del problema, non ha fornito risposte concrete né ha avviato un intervento risolutivo".

Secondo Zappia i residenti, si sentono abbandonati a se stessi: "L’incuria non è solo un problema estetico – aggiunge - ma solleva anche preoccupazioni per la sicurezza e l’igiene pubblica, potendo favorire la proliferazione di insetti e altri animali".