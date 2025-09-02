Ringhio di pace
Cronaca
CronacaCrolla il solaio di un’abitazione, donna sotto le macerie
2 set 2025
REDAZIONE LUCCA
Crolla il solaio di un’abitazione, donna sotto le macerie

E’ successo a Campo, nel Comune di Gallicano. La ferita è stata trasportata con l’elisoccorso regionale Pegaso all’ospedale Cisanello

Gallicano (Lucca), 2 settembre 2025 – Momenti di paura questa mattina, 2 settembre,  a Gallicano, in località Campo, quando intorno alle 10 il solaio di un’abitazione è improvvisamente crollato. Sul posto in poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno collaborato con i sanitari per mettere in salvo una donna rimasta sotto le macerie. Dopo il recupero, la signora è stata trasportata in sicurezza al campo sportivo di Gallicano, dove è stata affidata all’elicottero del 118 Pegaso per il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Cisanello. All’intervento hanno partecipato anche i carabinieri di Gallicano e un tecnico del Comune, per i rilievi e la valutazione della stabilità dell’edificio.

