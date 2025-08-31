Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Incidente a Lucca, 4 feriti: conducente incastrato nell'auto, lo liberano i vigili del fuoco
31 ago 2025
REDAZIONE LUCCA
31 ago 2025
REDAZIONE LUCCA
Incidente a Lucca, 4 feriti: conducente incastrato nell’auto, lo liberano i vigili del fuoco

Coinvolte diverse auto, la persona ferita e in trappola nell’abitacolo del mezzo, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cisanello

L'incidente avvenuto a Lucca nel quale sono rimaste ferite 4 persone (Foto vigili del fuoco)

L'incidente avvenuto a Lucca nel quale sono rimaste ferite 4 persone (Foto vigili del fuoco)

Lucca, 31 agosto 2025 - Momenti di paura si sono vissuti a Lucca per un incidente stradale che ha coinvolto più vetture. Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca è intervenuta verso le ore 22 sulla circonvallazione, zona Ristorante Celide, per soccorrere l'occupante di un'auto coinvolta in un incidente stradale tra tre vetture.

La persona, che era rimasta incastrata all'interno del mezzo senza potere più uscire, è stata liberata dal personale vigili del fuoco ed è stata affidata ai sanitari del 118. Il ferito è stato portato d'urgenza all'ospedale di Cisanello in codice rosso. Gli altri tre feriti sono stati soccorsi e portati all’ospedale San Luca a  Lucca, uno in codice rosso e due feriti codice giallo. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale.

