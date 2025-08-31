Incidente a Lucca, 4 feriti: conducente incastrato nell’auto, lo liberano i vigili del fuoco

Lucca, 31 agosto 2025 - Momenti di paura si sono vissuti a Lucca per un incidente stradale che ha coinvolto più vetture. Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca è intervenuta verso le ore 22 sulla circonvallazione, zona Ristorante Celide, per soccorrere l'occupante di un'auto coinvolta in un incidente stradale tra tre vetture.

La persona, che era rimasta incastrata all'interno del mezzo senza potere più uscire, è stata liberata dal personale vigili del fuoco ed è stata affidata ai sanitari del 118. Il ferito è stato portato d'urgenza all'ospedale di Cisanello in codice rosso. Gli altri tre feriti sono stati soccorsi e portati all’ospedale San Luca a Lucca, uno in codice rosso e due feriti codice giallo. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale.