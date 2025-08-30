Grave incidente a Marina di Carrara, quattro feriti

Marina di Carrara, 30 agosto 2025 – Grave incidente stradale nella notte a Marina di Carrara intorno all’1,20, in via Cristoforo Colombo.

Quattro i feriti: il più grave è stato portato all’ospedale di Cisanello a Pisa a bordo dell’elicottero Pegaso del soccorso regionale, mentre altri due feriti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Apuane di Massa e uno al Versilia di Lido di Camaiore.

Sul posto, oltre al Pegaso, intervenute diverse ambulanze di Massa e Carrara e il 112.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO