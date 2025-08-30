Stadio, al via i progetti. La giunta firma sei ok al nuovo look al campo

Si parte con la riqualificazione dello stadio dei Marmi. In questi giorni la giunta ha dato l’ok all’approvazione tecnica di sei progetti esecutivi. I progetti saranno realizzati con i fondi dell’articolo 21 del marmo. Intanto i biglietti per il match casalingo di domenica con il Padova sono già tutti sold out, ma i ragazzi di mister Antonio Calabro dovranno accontentarsi dei cori in lontananza. I tifosi non entreranno allo stadio per protestare contro i ritardi sui lavori, in particolare per i lavori al settore dedicato allo storico capo ultras Lauro Perini. La richiesta è sempre la stessa, e cioè quella di adeguare la capienza a 5.500 spettatori.

Gli interventi approvati dalla giunta serviranno per adeguare l’impianto sportivo agli standard richiesti dalla Lega calcio per la serie B. I tifosi protesteranno contro l’amministrazione comunale e la sindaca Serena Arrighi, ma in realtà i lavori non spettano più a palazzo civico e saranno eseguiti dalle due società che si sono impegnati a farli con i fondi dell’articolo 21. Si tratta della Gemignani e Vanelli Marmi e Ingegner Giulio Faggioni, che per migliorare lo stadio dei Marmi spenderanno circa 3 milioni di euro. I ritardi sui lavori si devono infatti al fatto che inizialmente li doveva fare l’amministrazione, che aveva messo a bilancio un milione e mezzo di euro, ma poi il progetto è passato economicamente alle due società, o come auspicato dalla tifoseria gialloazzurra. Ora con l’ok della giunta l’iter dovrebbe procedere celermente, e almeno la prima trance di lavori, tra cui la realizzazione della curva nord all’inglese, dovrebbe essere ultimata in tempi congrui.

Nello specifico i progetti che andranno in esecutivo riguardano la realizzazione della curva nord, la costruzione del blocco servizi igienici e il vano dei servizi punto ristoro della nord, le passerelle per superare il fossato esistente per lo smistamento spettatori, sempre in curva nord, in caso di esodo in situazioni di emergenza. E ancora: la realizzazione di una seconda scala di uscita sullo spazio aperto di via Donati (curva nord), l’adeguamento dell’ impianto antincendio e la creazione di un’area parcheggi, pullman e auto. Un totale di un milione e 700mila euro per rifare il look allo stadio. La seconda trance di lavori, che sarà realizzata al termine della prossima stagione calcistica, prevede invece l’adeguamento del rettilineo della tribuna, oltre a nuovi servizi e spogliatoi nella palazzina uffici.