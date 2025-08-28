Un progetto per lo stadio. Lavori per la sicurezza e crescerà la capienza dell’impianto sportivo

Dalla scalinata del Duomo è arrivato un segnale forte da parte dell’amministrazione comunale di vicinanza alla Massese. "Anche noi dobbiamo fare la nostra parte – ha spiegato il sindaco Francesco Persiani – occupandoci dello stadio e cercando di supportare la prima squadra della Massese ma anche il suo vivaio che sta crescendo in ogni modo. E’ bello partecipare ma noi vogliamo vincere e sarei orgoglioso come sindaco di poter festeggiare qualcosa d’importante. Seguiremo con grande passione e con grande attenzione ed io cercherò di essere partecipe. Chiedo alla squadra di fare il massimo per la nostra città e di darci delle soddisfazioni".

Nello specifico dei lavori che sta compiendo l’amministrazione è entrato l’assessore allo sport Roberto Acerbo. "Per quanto riguarda lo stadio quest’anno siamo intervenuti di nuovo sul manto erboso per cui è stato fatto un taglio iniziale e verrà risabbiato e riseminato – ha spiegato Acerbo –. Tornerà, quindi, quel bel fondo in erba dello scorso anno ed i calciatori potranno tranquillamente giocare su un campo perfetto. I lavori non finiranno qui perché ad ottobre dovrà essere rifatta un’altra semina che verrà effettuata nel periodo in cui la Massese giocherà in trasferta. Per quanto riguarda la struttura stiamo andando avanti. Come avete visto sono state posizionate le due torri faro che mancavano. Siamo intervenuti un po’ nel restyling dei bagni ma adesso andremo ad occuparci della parte strutturale perché abbiamo partecipato ad un bando della Regione e siamo entrati in graduatoria. Ci verranno finanziati 360.000 euro con un cofinanziamento di circa 100.000 euro del Comune per intervenire sulla parte relativa alla sicurezza. Questo ci darà la possibilità di poter far entrare circa 1.900 persone allo stadio aumentandone la capienza".

L’assessore ha annunciato anche interventi sui portelloni di sicurezza, sulle vie di fuga, tutta la cartellonista, efficientamento energetico, verranno messi i fari al led e gruppo elettrogeno. "Ogni anno – sottolinea Acerbo – stiamo cercando di andare avanti nel migliorare questo impianto sportivo per renderlo sempre più efficiente. Per quanto riguarda gli impianti alternativi dove svolgere allenamento. Abbiamo due strutture, quelle di Turano e via Casola. La prima non è adatta per il calcio a 11 mentre la seconda è in affido temporaneo alla Massese e ad un’altra società. In questo momento alcuni allenamenti vi possono essere fatti ma questa struttura andrà a bando ed è prevista un’intera ristrutturazione totale, non solo spogliatoi e docce ma anche campo e tribuna, che permetterà ad una società di averlo in gestione e magari ospitarne altre. Si spera di fare iniziare il bando subito in modo dalla fine dell’anno di iniziare già i lavori".

Gianluca Bondielli