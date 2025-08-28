Folle corsa per fuggire ai carabinieri. Fermato e denunciato a piede libero

Aveva rischiato di investire poco prima delle persone in via provinciale Avenza Sarzana, l’uomo che martedì pomeriggio ha cercato di fuggire ai carabinieri a bordo di una Fiat Panda di colore bianco seminando il panico ad Avenza. Un inseguimento che è costato il ricorso al pronto soccorso per entrambi i genitori del direttore sportivo della Carrarese Iacopo Pasciutti, che erano a bordo dello scooter investito, e un pericoloso schianto contro un muro di viale Galilei angolo via Campo d’Appio per i due carabinieri che stavano cercando di fermare l’auto in fuga.

I genitori del ds Pasciutti viaggiavano a bordo di un grosso scooter, che è stato poi centrato ad elevata velocità dalla gazzella dei carabinieri che stavano cercando di arrestare la folle corsa dell’uomo a bordo della Panda bianca. Alcuni testimoni raccontano di una brutta caduta dopo un volo piuttosto importante. Pare che l’uomo stesse scappando a bordo della Panda cercando di fuggire ai controlli dei carabinieri.

L’esatta dinamica dei fatti si potrà avere solo a conclusione delle indagini e dei rilievi, di cui si sono occupati anche gli agenti del commissariato di polizia. Sul posto anche tre ambulanze della Pubblica assistenza e un’auto medica che hanno portato al Noa la coppia di feriti.

L’inseguimento per le vie di Avenza nuova e sul viale Galilei ha determinato un serio pericolo per molti che hanno rischiato di essere investiti dalla Panda impazzita. Il fuggitivo, dopo l’incidente, è stato fermato da un’altra pattuglia di carabinieri arrivata in supporto ai colleghi a poche decine di metri da dove l’altra vettura dell’Arma è finita contro il muro di recinzione di uno stabile. Al momento è ancora a piede libero e su di lui grava una denuncia.

L’episodio non è passato inosservato visto che è avvenuto attorno alle 19, quando il viale Galilei è molto trafficato da chi rientra dal mare e da chi invece va verso Marina di Carrara per andare alla ‘Festa della birra’ o a cenare in uno dei tanti locali aperti. Tanti anche i residenti che sono usciti in strada dopo il doppio schianto che ha suscitato un intenso via vai di sirene. La Fiat panda che è stata fermata nel vialetto di un’abitazione, parallelo alla via Campo d’Appio, è stata portata via da un carro attrezzi scortato dalle forze dell’ordine.