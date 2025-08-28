Due giorni per dire ’no’ alla violenza

Ha appena chiuso i battenti con un meritato successo la due giorni organizzata a Tendola avente per tema “La Panchina Rossa“, un momento dedicato a meditare e riflettere sulla violenza di cui sono vittime le donne. Quest’anno inoltre nella vivace frazione si è svolto pure il “Festival della filarmonica“, iniziativa che ha raccolto moltissimi consensi. "Cosa dire – afferma Mario Mariani, presidente della Società di Mutuo Soccorso di Tendola, organizzatrice dell’evento con il Comune di Fosdinovo – questi due giorni di “Panchina Rossa“ saranno davvero difficili da dimenticare, ci vorrà davvero del tempo. La giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, nel ricordo della giovane Vanessa Simonini uccisa a 20 anni in Garfagnana nel 2009 da uno spasimante respinto, ha visto sul palco della nostra coreografica piazzetta, che fa angolo con il campanile, un alternarsi di artisti di fama e bravura internazionale. Si sono infatti esibiti – sottolinea Mariani – Nicolas Olmi e Daniele Donadelli, Gianluca Campi, il duo Cumbre, Andrea Coruzzi e Daniele Carabetta con la direzione artistica di Carlo Casabianca, che ci hanno donato una due giorni musicale di grande valenza. Ciò che ci accomuna in questa occasione a livello di comunità, è di aver trovato nell’organizzazione una sinergia davvero unica e rara. C’era impegnata tutta la popolazione e nessuno si è tirato indietro. E’ stato fondamentale – termina il presidente della SmS – il contributo di ognuno e mi sento in dovere di ringraziare, uno a uno, tutti i compaesani che hanno regalato al sentire comune un po’ del proprio prezioso tempo".

Roberto Oligeri