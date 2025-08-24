Forza posto di blocco Arrestato un sedicenne

TODI – Nonostante la giovane età, cerca di forzare un controllo dei carabinieri, fuggendo con il suo scooter nel centro storico, percorrendo incautamente e contromano alcune vie dell’acropoli e mettendo dunque a repentaglio la sua vita e quella degli altri. Accade nel centro di Todi, in una calda serata estiva. I carabinieri della Compagnia di Todi, al termine di un rocambolesco inseguimento, hanno arrestato un giovane di 16nni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per porto abusivo di un’arma. Il ragazzo non si è fermato all’"alt" intimato da una pattuglia impegnata in un servizio di controllo nel centro storico, ma ha preferito darsi alla fuga a bordo del suo ciclomotore attraverso strade non percorribili nei due sensi. Il traffico ha posto presto fine al suo inseguimento ma, raggiunto dai militari, il giovane ha nuovamente accelerato colpendo uno dei militari che è riuscito comunque a bloccare il ragazzo con l’aiuto del collega. Dalla perquisizione, anche del ciclomotore, è emerso che il minorenne trasportava un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm, sottoposto a sequestro unitamente al mezzo. Il ragazzo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato nella giornata di ieri. L’episodio, oltre a confermare l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza pubblica, rappresenta anche un monito verso i più giovani: ignorare le regole e tenere comportamenti pericolosi non solo può avere gravi conseguenze per sé e gli altri, ma comporta anche responsabilità penali dirette. s.f.