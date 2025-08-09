Una tragedia sfiorata. Auto irrompe nel gazebo di un ristorante del centro

Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente tutto si è risolto con tanta paura, nonostante le cinque persone ferite coinvolte. Poco prima delle 20 di ieri, due auto si sono scontrate all’incrocio tra le vie San Francesco e Vittorio Veneto. Per effetto dello scontro con l’altra macchina, una Mercedes è finita contro il gazebo del ristorante "Branzo", al cui interno si trovavano alcuni clienti che stavano incominciando a cenare. L’urto violento ha infranto in mille pezzi la vetrata del gazebo. Una scena da panico e sul momento si è temuto anche il peggio. Tre persone, che si trovavano al tavolo per cenare, sperando di trascorrere una piacevole serata, sono rimaste ferite. Feriti anche i conducenti delle due auto, ma nessuna delle persone coinvolte è in gravi condizioni. Sono intervenuti tre mezzi del 118, che hanno portato i feriti all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Sul posto la polizia municipale per i rilievi e per regolare la viabilità. Sgomento e paura tra i clienti, il personale del ristorante e le tante persone che hanno assistito all’incidente. Danni significativi per il ristorante: l’elegante gazebo è andato distrutto per buona parte della struttura. Ma poteva andare molto peggio per le persone coinvolte.