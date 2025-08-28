Cade e sbatte la testa, grave una donna di 74 anni. Attivato l’elisoccorso Pegaso

San Casciano (Firenze), 28 agosto 2025 – Una signora di 74 anni mentre stava andando a fare delle commissioni in centro a San Casciano è caduta sull’asfalto, sbattendo violentemente la testa. E’ successo nel pomeriggio di giovedì 28 agosto. Immediati i soccorsi da parte del personale della Misericordia di San Casciano Val di Pesa che in breve si è recata in piazza Cavour con l’ambulanza “India” composta da infermiere e volontari soccorritori.

Da subito è stato accertato che bisognava trasportare la 74enne in ospedale in tempi brevi, tanto che è stato fatto alzare l’elisoccorso Pegaso della Regione, il quale in un primo momento sembrava dovesse atterrare al campo di calcio in viale Garibaldi, o nel campetto adiacente al campo grande. Cosa però che non è stata possibile, perché il manto sintetico non consente l’atterraggio agli elicotteri.

Così dopo un breve sorvolo è stato deciso l’atterraggio in un campo a poche centinaia di metri dalla Pieve di Decimo. Qui l’ambulanza ha raggiunto l’elisoccorso, dove nel frattempo era arrivata anche la figlia della signora. Presa in consegna dall’equipaggio del Pegaso, la donna è stata portata in codice rosso in ospedale.