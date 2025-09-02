Arrestato 37enne con il braccialetto elettronico, si era avvicinato all'ex compagna

Ringhio di pace
I carabinieri l'hanno fermato in una via del centro spezzino a poche decine di metri dalla donna

Carabinieri

Carabinieri

La Spezia, 2 settembre 2025 – I casi di cronaca riguardanti i maltrattamenti alle donne (sfociati in diversi casi in femminicidi) sono all'ordine del giorno. Quindi è importante segnalare che i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia, nella tarda mattinata di ieri, hanno arrestato nella flagranza del reato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un 37enne di origine tunisina.

Luomo, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento allex compagna, con applicazione del braccialetto elettronico, ieri pomeriggio è stato sorpreso in una via del centro spezzino a poche decine di metri dalla donna.

Avendo violato il provvedimento dell’autorità giudiziaria, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari nella propria abitazione e al Tribunale della Spezia sarà giudicato con rito direttissimo.

