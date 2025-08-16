La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Divieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Gatto BorisCubo nero FirenzeFeste in spiaggia
Acquista il giornale
CronacaIncidente sulla Palio, auto vola nel fosso a San Casciano
16 ago 2025
ANTONIO TADDEI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Incidente sulla Palio, auto vola nel fosso a San Casciano

Incidente sulla Palio, auto vola nel fosso a San Casciano

Il marito della conducente, che seguiva su un altro mezzo a breve distanza, ha assistito alla scena

L'auto finita fuori strada a San Casciano (foto Taddei/Germogli)

L'auto finita fuori strada a San Casciano (foto Taddei/Germogli)

Per approfondire:

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 16 agosto 2025 – Incidente stradale sull’Autopalio poco prima dell’uscita di San Casciano Val di Pesa in direzione Firenze.

Mancava poco alle 16 di sabato 16 agosto, quando a poca distanza della piazzola di sosta un’auto dopo avere abbattuto il guardrail e il cartello dell’uscita di San Casciano è finita nel fosso sottostante. A bordo dell’auto mamma e figlia stavano andando a Firenze, a seguirle il marito con un’altra auto che in diretta ha visto l’auto della moglie scomparire dalla strada.

Subito è stato dato l’allarme al 112 che ha inviato sull’Autopalio un’ambulanza della Misericordia di San Casciano e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano, i quali insieme ai soccorritori hanno aiutato le due donne a uscire dall’abitacolo e portarle sull’ambulanza. Sul posto anche una pattuglia della Polstrada del distaccamento di Montepulciano e personale Anas.

Tutti i mezzi di soccorso si sono messi nell’area d’emergenza, tanto che il traffico, scarso, non ha avuto particolari rallentamenti. Le due donne sono state trasportate all’Ospedale di Santa Maria Annunziata.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata