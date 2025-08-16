Incidente sulla Palio, auto vola nel fosso a San Casciano

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 16 agosto 2025 – Incidente stradale sull’Autopalio poco prima dell’uscita di San Casciano Val di Pesa in direzione Firenze.

Mancava poco alle 16 di sabato 16 agosto, quando a poca distanza della piazzola di sosta un’auto dopo avere abbattuto il guardrail e il cartello dell’uscita di San Casciano è finita nel fosso sottostante. A bordo dell’auto mamma e figlia stavano andando a Firenze, a seguirle il marito con un’altra auto che in diretta ha visto l’auto della moglie scomparire dalla strada.

Subito è stato dato l’allarme al 112 che ha inviato sull’Autopalio un’ambulanza della Misericordia di San Casciano e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano, i quali insieme ai soccorritori hanno aiutato le due donne a uscire dall’abitacolo e portarle sull’ambulanza. Sul posto anche una pattuglia della Polstrada del distaccamento di Montepulciano e personale Anas.

Tutti i mezzi di soccorso si sono messi nell’area d’emergenza, tanto che il traffico, scarso, non ha avuto particolari rallentamenti. Le due donne sono state trasportate all’Ospedale di Santa Maria Annunziata.