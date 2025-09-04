Confcommercio plaude all’albo delle botteghe

Memoria, testimonianza, tradizione. Confcommercio Imprese per l’Italia Province di Lucca e Massa Carrara plaude alla decisione del Comune di Capannori, resa nota nei giorni scorsi, di istituire un albo delle botteghe storiche del proprio territorio. "Un segnale importante e concreto – si legge in una nota dell’associazione – e non soltanto simbolico. In una fase storica molto complicata e ricca di difficoltà per i cosiddetti negozi tradizionali, schiacciati dalla concorrenza sleale dei colossi dell’ e–commerce e dai profondi mutamenti in atto nel mondo del commercio, quello che arriva da Capannori è un segnale in controtendenza che merita di essere rimarcato. "Confcommercio – prosegue la nota – ribadisce da lungo tempo la necessità di tutelare e rilanciare il settore dei cosiddetti negozi tradizionali. Che non solo ricoprono il ruolo di baluardi sociali di paesi e quartieri cittadini, e quello di piccoli presidi di sicurezza con le loro vetrine illuminate, ma rivestono grande importanza anche in ambito turistico. Il visitatore di oggi, infatti, è alla ricerca di bellezze e spaccati tipici, come dimostra il boom registrato quest’estate dai borghi della Media Valle e della Garfagnana. "E non c’è dubbio, – conclude l’associazione, che un negozio tradizionale, con la sua unicità, sappia ben caratterizzare e raccontare la storia del luogo in cui si trova".ll Comune di Capannori ha varato l’Albo delle Botteghe Storiche per valorizzare e promuovere le attività commerciali e artigianali del territorio che rappresentano un patrimonio culturale ed economico, premiando sia l’anzianità (almeno 40 anni di attività) sia il pregio di elementi caratteristici dell’attività stessa.

Ma.Ste.