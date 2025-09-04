“No all’antenna ad Antraccoli. Non è nel piano“

I quartieri dicono no alla nuova antenna per la telefonia mobile in programma a Antraccoli e rivolgono al sindaco Pardini e al consiglio comunale un appello accorato. “A seguito dell’assemblea pubblica convocata dall’assessorato all’ambiente martedì scorso i facenti parte dell’Osservatorio permanente sulla telefonia mobile Dott. Alessandro Stefani e Francesco Cerasomma, insieme ai cittadini di San Vito, rivolgono un caloroso invito al Sig. Sindaco del Comune di Lucca Mario Pardini e all’intero Consiglio Comunale, di non approvare una nuova installazione di una stazione Radio Base in zona Antraccoli. I motivi sono i seguenti – spiegano i cittadini –. La prevista stazione radio base (SRB) in via dei Pini è in contrasto con il Piano di Sviluppo del 2025 approvato dal Consiglio Comunale nel 2024 in quanto prevedeva una presenza di una Area Preferenziale (AP) al N. 45 del Piano stesso su area comunale. Mentre in deroga al Piano di Sviluppo, si vuole collocare una nuova SRB su un terreno privato con il consenso da parte della Assessora all’Ambiente Cristina Consani che va totalmente incontro ai desiderata della Compagnia ILIAD. Questa scelta, con la promessa di una “cosi detta” diminuzione dell’impatto elettromagnetico del 7 %, simulato e teorico, crea un gravissimo precedente, nel senso che tutte le compagnie telefoniche si sentiranno in diritto di richiedere installazioni senza più tener conto del piano di sviluppo comunale“.