Antenna a Rughi, l’assessore: ’Il campino resta aperto’

Preoccupazione e polemiche a Porcari per i lavori di realizzazione di una antenna per telecomunicazioni al campo sportivo della frazione di Rughi. Si tratta di un impianto di Inwit, Infrastrutture Wireless italiane Spa. L’autorizzazione unica dello sportello attività produttive del Comune, come si legge dal cartello è del 2024, le altre del 2025, notifica preliminare 22 maggio 2025.

Quello che preoccupa genitori e residenti è che l’area sportiva possa sparire: "Giù le mani dal campino, come tutti chiamiamo quello spazio, proprio adesso che stanno per terminare le scuole, avrebbe rappresentato un toccasana per lo svago dei nostri ragazzi. Per quale motivo l’antenna deve essere posizionata proprio in quel punto che costituisce un luogo dove si favorisce l’aggregazione? Si parla tanto di adolescenti che vanno a fare danni – concludono i residenti – e poi quando ci sono siti in cui possono divertirsi in maniera sana, si adottano questi provvedimenti? Dove andranno a giocare i giovani? C’è rimasto soltanto il Cavanis. Non siamo assolutamente d’accordo con l’amministrazione civica che ha dato i permessi". Un malcontento generale.

L’assessore all’ambiente del Municipio Simone Giannini, però rassicura che il campino non chiuderà: "Il campino non chiude. Novanta giorni è il tempo totale per eseguire i lavori. In questo periodo sono compresi i tempi di "maturazione", come si suol dire, dei basamenti di cemento armato che verranno gettati in due tempi. Starà chiuso i giorni che ci saranno gli operai a lavorare per ovvie ragioni di sicurezza, ma quando non ci saranno, sarà regolarmente aperto. L’antenna occuperà un quadrato di 7 metri per sette nell’angolo in fondo a destra, che vuol dire che il campo sarà leggermente accorciato, ma non sarà assolutamente chiuso. La localizzazione in quel punto preciso era l’unica possibile per il rispetto delle distanze di legge".

Massimo Stefanini