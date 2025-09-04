L’affascinante mondo beat di ieri e di oggi. Al Real Collegio dall’8 al 14 settembre

Dall’8 al 14 settembre il Real Collegio ospita una serie manifestazioni sotto il segno del beat, organizzate dall’associazione dalle Terre Lucchesi, ‘Atopica Utopica’, dal titolo “Mi sto preparando ad affascinare, lo sento!”. Inaugurazione alle 16, con protagonisti i poeti Bruno (nella foto) e Glenda Marta Lugano e la loro concezione poetica del mondo. In più pittori, scultori, musicisti, attori: Pier Paolo Pierucci, Marino Consani, Bruno Del Bianco, Cesare Giovacchini, Pietro Drusi, Livio Tessandori, Rossano Tomei, Igor Santini, Igor Vazzaz e Sandra Tedeschi. La supervisione musicale è affidata a Federico de’ Robertis, che curerà anche il coordinamento tecnico e audio, mentre il montaggio video è affidato a Fabio Camillo e la consulenza musicale a Carla Nolledi. Non mancheranno importanti testimonianze come quelle di Enzo Guidi, Marino Consani, Josko Cimbaro, Laura Giusti, Giovanni Lencioni, Marco Pedonesi e GianPaolo Marcucci. Sempre nella stessa giornata dell’8 settembre sarà inaugurata anche la mostra di pittura e scultura, visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19. Tutti i giorni alle 10 e alle 14.30, sarà proiettato il docufilm “Lucca e il beat nel mondo: albe tramonti e fiori”.