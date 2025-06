Il commercio lucchese al bivio : "Rischio desertificazione. Puntiamo su identità e servizi"

C’è stata la tutela e il rilancio dei negozi tradizionali – oltre al rischio desertificazione commerciale – al centro dell’interessante e partecipato convegno “Non solo una vetrina: il commercio tra identità e innovazione”, che si è tenuto ieri a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, promosso dall’associazione e al quale hanno preso parte nelle vesti di relatori – moderati dal vicepresidente di Confcommercio Lucca Massa Carrara Samuele Cosentino - Paolo Testa (responsabile settore urbanistica e rigenerazione urbana di Confcommercio Italia), Alessandro Capocchi (professore dell’Università degli Studi Milano Bicocca) e Nicola Minelli (Iscom Group manager distretto).

Folta la platea di commercianti, del centro storico e della periferia ma anche di altre realtà del territorio provinciale. Con loro, anche rappresentanti istituzionali dei Comuni di Lucca, con l’assessore Paola Granucci, Massa, Capannori, Altopascio e Castelnuovo Garfagnana, e i consiglieri regionali Massimiliano Baldini, Vittorio Fantozzi e Valentina Mercanti. Dopo gli interventi dei tre relatori, che hanno presentato vari aspetti del commercio tradizionale dal punto di vista economico e urbanistico, gli addetti ai lavori hanno sollecitato la classe politica a trovare soluzioni in grado di preservare una categoria che riveste non soltanto una funzione commerciale, ma anche occupazionale e sociale. Al primo posto, la necessità condivisa dai presenti di fare rete fra istituzioni, associazioni di categoria e imprenditori, partendo da strumenti normativi che eliminino la disparità di trattamento fiscale – e di conseguenza la concorrenza sleale – che da anni avvantaggia i colossi dell’E – Commerce rispetto ai negozi tradizionali.

“Un importante e prezioso momento di confronto – afferma Cosentino – su un tema caro da anni alla nostra Associazione, che considera il commercio di prossimità come una “maglia” indispensabile della rete sociale, che in una comunità inevitabilmente e naturalmente si crea. Il negozio di vicinato non è solo una vetrina, è un luogo sicuro, un occhio vigile, una luce accesa, un archivio storico di quartiere”. “L’unità di intenti emersa questa mattina – chiude il vicepresidente di Confcommercio – crediamo e auspichiamo che rappresenti solo un punto di partenza per la tutela e il rilancio di un settore cardine per i nostri territori”.

Laura Sartini