Misericordie d’Italia. Sbloccati gli aiuti destinati ai civili nella Striscia

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
CronacaMisericordie d’Italia. Sbloccati gli aiuti destinati ai civili nella Striscia
20 ago 2025
REDAZIONE LUCCA
Erano rimasti fermi dall’inizio dell’anno

Gli aiuti raccolti con il contributo di Unicoop Firenze stanno per arrivare a Gaza grazie alle Misericordie toscane

Le Misericordie annunciano che gli aiuti umanitari raccolti e inviati con le missioni coordinate nel novembre 2024 e nel gennaio 2025, rimasti fermi per mesi a causa delle difficoltà di accesso alla Striscia, sono finalmente sbloccati e in viaggio attraverso il corridoio umanitario di Cipro.

La nave, inserita nel Meccanismo delle Nazioni Unite 2720, è salpata ieri sera e raggiungerà domani il porto di Ashdod, dove i beni di prima necessità saranno affidati a una Ngo per la distribuzione alla popolazione civile.

"Accogliamo con grande soddisfazione lo sblocco degli aiuti e la loro partenza verso la popolazione di Gaza. È un risultato che premia il cuore grande della Toscana: le Misericordie che hanno organizzato la raccolta sul territorio, i soci e le socie di Unicoop che hanno risposto con generosità, i volontari che si sono spesi senza risparmio. Ancora una volta la nostra terra ha dimostrato di saper coniugare solidarietà e concretezza, offrendo un aiuto che oggi significa speranza per chi vive una tragedia immane", dichiara Alberto Corsinovi, presidente della Federazione delle Misericordie della Toscana.

Un importante contributo è arrivato da Unicoop Firenze, la cui presidente, Daniela Mori, dice: "La nostra cooperativa si è mossa da tempo per far arrivare beni alimentari alla popolazione civile di Gaza. Oggi vogliamo davvero ringraziare quanti si sono spesi in questi mesi per far arrivare a destinazione questo carico di aiuti. Le Misericordie d’Italia e della Toscana, sempre in prima fila per sostenere chi soffre".

