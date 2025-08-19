Lucca, 77enne si abbassa i pantaloni davanti a un uomo che fa jogging: denunciato

Lucca, 19 agosto 2025 – Un uomo di 77 anni è stato denunciato dalla Polizia della Questura di Lucca per il reato di atti osceni in luogo pubblico. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 17 agosto, intorno alle ore 18, lungo le mura urbane della città, nei pressi del Villaggio del Fanciullo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, intervenuti su segnalazione di un cittadino, il 77enne avrebbe avvicinato un uomo intento a fare jogging e, dopo essersi toccato le parti intime con le mani in tasca, gli avrebbe rivolto frasi a sfondo sessuale. Successivamente si sarebbe abbassato i pantaloni, mostrando i genitali alla vittima. Il jogger, visibilmente turbato dall'accaduto, ha contattato il numero di emergenza 112, fornendo una descrizione dettagliata del soggetto. Gli agenti hanno rintracciato l'uomo poco dopo in via Fillungo, mentre si allontanava dalla zona dell'accaduto. Una volta identificato, è emerso a suo carico un precedente specifico per lo stesso reato, risalente al 2013. La Polizia ha quindi proceduto alla denuncia in stato di libertà dell'uomo, e ha informato l'autorità giudiziaria competente. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale coinvolgimento dell'indagato in altri episodi simili.