Garfagnana senza segreti. E’ in distribuzione il nuovo kit turistico estivo

L’Unione Comuni Garfagnana ha presentato il nuovo kit turistico che tutti gli operatori e interessati nel settore possono ritirare presso l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica, gestito dall’Unione Comuni, in Piazza delle Erbe a Castelnuovo, che ha potenziato l’orario estivo di apertura, tutti i giorni fino al 15 settembre dalle 9 alle 15.30. "Con i nuovi strumenti di promozione turistica messi a punto dall’Ente – ha spiegato la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – i visitatori possono godere di un’ampia panoramica della ricca offerta presente sul territorio: le attività all’aperto si alternano in un sistema che offre la possibilità di fruizione in diverse modalità attraversando scenari di alto valore ambientale e paesaggistico. Grazie agli importanti interventi sulla rete sentieristica e sugli altri itinerari storici, i camminatori possono mettersi in viaggio, in quest’anno giubilare, alla scoperta dei nostri borghi, potendo accedere agli strumenti di promozione digitale e al materiale informativo cartaceo aggiornato e multilingue. A breve prenderà avvio la costituzione della nuova Comunità di Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio che svolgerà importanti funzioni nel settore del turismo".

Il kit è composto da brochure e cartoguide, in formato pieghevole, pensate per un pubblico che apprezza i materiali cartacei come complemento agli strumenti digitali: grazie alle immagini e ai contenuti sintetici, essa offre una panoramica chiara e accattivante delle opportunità turistiche del nostro territorio. Quindi le cartine della Garfagnana per le escursioni e per le attività outdoor e lo speciale "Diario di un’emozione" ristampato quest’anno, in occasione dell’Anno Santo, dalla collana editoriale dell’Ente Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana con il patrocinio del Giubileo, che ha concesso l’utilizzo del logo ufficiale, dove poter trascrivere le proprie esperienze legate ai cammini storici e religiosi del nostro territorio dalla Via Vandelli alla Via del Volto Santo, fino alla Via Matildica del Volto Santo. Sul sito www.turismo.garfagnana.eu infine è disponibile un ricco calendario di eventi, aggiornato quotidianamente, con iniziative per l’estate organizzate dai Comuni, dalla Associazioni e dagli operatori.

Dino Magistrelli