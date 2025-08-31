“Circuito Off 2025“. Esponi a Lucca le tue foto

L’Associazione Fotografica WelovePh BFI ti invita a partecipare alla 12° edizione del Circuito Off Lucca 2025, ma attenzione, oggi è l’ultimo giorno utile per iscriversi o terminare l’iscrizione. “Lucca saluta la fotografia” è una manifestazione Raccomandata FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) N° M42-2025 e il Patrocinio del Comune di Lucca e della Fondazione Lucca Sviluppo.

Per il dodicesimo anno il centro storico di Lucca sarà il palcoscenico d’eccezione per le opere selezionate che dal 16 al 30 novembre trasformeranno la città in un bellissimo spazio espositivo aperto a tutti, dove si potrà ammirare Fotografia in ogni angolo. Sarà per gli autori un’occasione unica di poter esporre le proprie opere in contesti inusuali (negozi, ristoranti, alberghi, studi professionali, laboratori artigiani, gallerie …), nell’ambito di una manifestazione di respiro internazionale che attira migliaia di visitatori.

Possono partecipare tutti, fotografi professionisti e amatori, il tema sarà libero e la partecipazione alla selezione costa solo 5 euro. Bando di partecipazione: https://www.weloveph.it/circuito-off-edizione-2025/. Per iscriversi, entro il 31 agosto 2025 dal link https://cfotos.hiho.it/main/cf_submit_foto_new.php?IDC=200&lingua=ITA.