Chiesa, valzer di nomine. Le mosse dell’Arcivescovo. Cambi nelle parrocchie e negli uffici diocesani

L’arcivescovo Paolo Giulietti ha deciso le nomine per uffici di Curia enti collegati e Comunità parrocchiali. Ente Diocesano per le Opere di Culto e Religione: il diacono Nello Bertagni sarà il nuovo presidente; sostituisce monsignor Michelangelo Giannotti. Seminario arcivescovile: don Michele Fabbrini nuovo Rettore al posto di don Riccardo Micheli. Caritas diocesana: Carlo Ambrosini nuovo vicedirettore per l’Area Versilia; sostituisce Aldo Intaschi, dimissionario. Luigi Grassi nuovo vicedirettore Area Valle del Serchio; sostituisce don Francesco Maccari, dimissionario. Lucia Viani nuova vicedirettrice ad interim.

Ufficio diocesano per la Cooperazione missionaria tra le Chiese: don Jean Claude Dombo nuovo Direttore; sostituisce don Antonio Antonicelli, giunto al termine dei due mandati. Don Jean Berchmans Turikubwigenge nuovo vicedirettore per l’Area Piana di Lucca; sostituisce don Jean Claude Dombo, passato ad altro incarico. Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi: Elisabetta Iaccino nuova vicedirettrice per l’Area Versilia; sostituisce don Gabriele Di Blasi.

Il diacono Alessandro Toccafondi nuovo vicedirettore Area Piana di Lucca; sostituisce don Michele Fabbrini. Don Mario Tucci, della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, nuovo Responsabile; del Servizio diocesano per il catecumenato; sostituisce don Franco Cerri, al termine dei due mandati. Don Gabriele Di Blasi nuovo Responsabile del Servizio diocesano per l’Apostolato biblico; sostituisce il diacono Alessandro Toccafondi, passato ad altro incarico. Ufficio diocesano per la pastorale giovanile e vocazionale: Massimo Genovesi sarà il nuovo direttore diocesano laico; sostituisce Laura Lippi, al termine dei due mandati. Francesco Davini nuovo vicedirettore laico Area Piana di Lucca. Marta Bonaldi nuova vicedirettrice laica per l’Area Valle del Serchio; sostituisce Benedetta Tomei, dimissionaria. Don Dieundonné Nzabamwita nuovo vicedirettore presbitero per l’Area Versilia; sostituisce don Gabriele Di Blasi. Claudio Morelli nuovo vicedirettore laico Area Versilia; sostituisce Matteo Gemignani, giunto al termine del mandato. Don Michele Fabbrini nuovo Responsabile del Centro Diocesano per le Vocazioni; sostituisce don Riccardo Micheli, dimissionario.

Ufficio diocesano “Migrantes”: don Jaime Javier Tarazona Huerta nuovo direttore; sostituisce don Jean Berchmans Turikubwigenge, al termine dei due mandati. Ufficio diocesano per i Beni culturali: don Daniele Martinelli nuovo direttore; sostituisce monsignor Michelangelo Giannotti. Tribunali diocesani: monsignor Renato Monacci sarà il nuovo vicario giudiziale; sostituisce monsignor Mauro Viani. Don Daniele Martinelli nuovo Difensore del vincolo nei tribunali dell’Arcidiocesi; sostituisce monsignor Renato Monacci e don Emiliano Lovi. Don Alessio Barsocchi e don Rodolfo Rossi nuovi Notai del tribunale diocesano per i processi più brevi nella cause di nullità matrimoniale: sostituiscono don Daniele Martinelli, passato ad altro incarico.

Comunità Parrocchiale “San Giovani Leonardi”: P. Reegan Kulandai Morais OMD nuovo amministratore parrocchiale delle Parrocchie di Celle, Colognora di Val di Roggio, Convalle, Dezza, Diecimo, Focchia, Foce di Bucino, Gello, Partigliano, Pascoso, Pescaglia, Piegaio, San Rocco in Turrite, Vetriano e Villa a Roggio, in sostituzione di Padre Francesco Petrillo OMD. Vicario parrocchiale P. James Methos OMD. Inizieranno il loro ministero pastorale domenica 9 ottobre.

Comunità Parrocchiale “Garfagnana Ovest”. Padre Anthony Seelan Mariannan OMD nuovo amministratore parrocchiale delle Parrocchie di Lupinaia, Migliano di Fosciandora, Riana e Treppignana, in sostituzione di padre Anthony Cruz Rayppan OMD. Inizierà il ministero pastorale in settembre.