Castelnuovo in festa. Celebrazioni del patrono e mercato straordinario

Oggi, domenica 29, in occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, Castelnuovo ospiterà il tradizionale mercato straordinario che quest’anno, data la concomitanza con i lavori in Piazza Umberto I, si svolgerà in via Vittorio Emanuele, sotto la Rocca Ariostesca. Un giorno di festa per la comunità, che si prepara a questo sentito appuntamento religioso e sociale accogliendo numerose bancarelle nel centro storico con una ricca varietà merceologiche dall’abbigliamento all’artigianato, fino ai generi alimentari, agli articoli per la casa e molto altro.

In Duomo, oltre le Messe delle 8 e delle ore 11, nel pomeriggio, alle 18, si terrà la celebrazione eucaristica solenne, presieduta dal neo sacerdote don Angelo Ferrera, che da alcuni mesi presta servizio in parrocchia a Castelnuovo e nella Comunità parrocchiale Garfagnana Ovest. E’ annunciata anche la presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti, amministrazione comunale e autorità civili e militari.

Sarà poi dato il mandato a 60 educatori per la partenza, il giorno successivo, del Grest (GRuppo ESTivo) che si effettuerà in pratica per tutto il mese di luglio fino a sabato 26 presso l’Oratorio parrocchiale Anspi, con pratiche sportive, danza, canto, teatro, manualità, formazione e preghiera, tornei, gite al mare e in montagna. Alle 19,30 seguirà un momento conviviale in piazza del Duomo, con l’animazione musicale a cura degli animatori del Grest.

Intanto ieri sera tante persone hanno assistito al tradizionale "Concerto dei SS. Pietro e Paolo", gratuito e aperto a tutti, sotto il Loggiato Porta, organizzato dalla Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Castelnuovo diretta dal maestro Stefano Pennacchi. Dino Magistrelli