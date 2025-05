Festa di compleanno per il Centro commerciale naturale

FORNACI DI BARGAE’ stato reso noto in questi giorni il calendario degli eventi che animeranno la prossima Festa del Centro Commerciale Naturale di Fornaci il cui compleanno cade il 2 giugno, nel solito giorno della Festa della Repubblica. Grazie alla domenica che anticipa il giorno festivo, la festa, organizzata dal CIPAF Centro commerciale Naturale di Fornaci di Barga in collaborazione con Comune di Barga e Associazioni del Territorio e con il patrocinio della Camera di Commercio e Regione Toscana, sarà quest’anno una "due giorni".

Domenica 1 giugno in Piazza IV Novembre spazio al cibo di strada, ma quello locale, con "La Sagra delle Sagre" dove le associazioni e le realtà del territorio propongono le loro specialità: Fornaci 2.0 (bomboloni, pasta fritta e birra artigianale), Sagra della porchetta Villetta (porchetta), Festa della Rovella Fornaci (pesce fritto), Circolo S. Jacopo Lammari (tordelli e zuppa), Norcini a Castello (tagliere misto e zuppa selvaggia), U.S.D. Fornaci 1928 (cacciucco), Donatori Fidas Fornaci di Barga (bevande), Nutini - Ciccia in strada (hamburger e grigliata). Ad accompagnare la serata dalle 21 si ballerà in piazza con "I CIAO".

La festa prosegue lunedì 2 giugno quando dalle 9.30 verrà chiusa al traffico Via della Repubblica dando così il via all’isola pedonale; oltre all’apertura dei negozi saranno tante le attività che si susseguiranno durante tutta la giornata: musica, mercato straordinario, presentazione di associazioni Sportive e di volontariato. Per quanto riguarda la parte istituzionale legata alla festa della Repubblica, alle 10 le celebrazioni in Piazza IV Novembre a cura del Comune di Barga e delle associazioni d0arma. Sempre a cura del Comune alle 17.30 le consuete premiazioni degli sportivi barghigiani che si sono messi in evidenza.

Luca Galeotti