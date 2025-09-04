Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
4 set 2025
DINO MAGISTRELLI
Capraia ricorda il religioso padre Pieroni

Domenica, alle 17, nella chiesa –eremo di Caparia, nel Comune di Pieve Fosciana don Fulvio Calloni celebra una Messa di suffragio per padre Sesto Pieroni (foto), scomparso lunedì scorso a Empoli dopo lunga malattia. Il religioso, nato a Capraia nel 1934, ordinato sacerdote nel 1959, apparteneva all'ordine degli Scolopi e per tanti anni era stato rettore dell'Istituto Calasanzio di Empoli e, in seguito, parroco a Sovigliana. Con il suo paese natale padre Sesto Pieroni aveva mantenuto uno stretto e continuo contatto, grazie alle sorelle Lina, che abita a Capraia e Maria Luisa che risiede a San Quirico di Moriano e a tutti gli altri parenti, amici e conoscenti di Capraia e Sillico. Padre Sesto, nonostante l'incalzare degli anni, fino a poco tempo fa non mancava di ritornare da Empoli nella sua Garfagnana per partecipare alle ricorrenze religiose a Capraia e a Sillico, a cominciare dalla suggestiva fiaccolata natalizia lungo le strette strade, circondate da folti boschi, che lo avevano visto bambino. Padre Pieroni era molto benvoluto a Empoli come lo ha ricordato alla stampa il sindaco Alessio Mantellassi, parlando di padre Sesto come sacerdote, insegnante, educatore e guida per tante generazioni di scout. Negli anni Sessanta, infatti, riportò in attività lo scoutismo a Empoli, fondando il gruppo Empoli 1. Negli ultimi tempi si trovava ospite in una residenza per sacerdoti a causa dei sempre più gravi problemi di salute. Dopo il decesso, il feretro è stato esposto nella cappella del Calasanzio. Il funerale si è svolto ieri, mercoledì 3 settembre, presso la Collegiata di Empoli.

Dino Magistrelli

