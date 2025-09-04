Camion s’intraversa a Porcari. Traffico in tilt in via Ciarpi: "Fate la ’bretellina’ promessa"

Un camion si è intraversato in via Ciarpi a Porcari martedì pomeriggio, bloccando la carreggiata. Si tratta di una zona industriale, ma con diverse abitazioni presenti, in una di quelle commistioni dei piani urbanistici del passato dove attività produttive e quartieri residenziali si intersecavano. Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante si è come...sdraiato, occupando l’intera sede stradale, ostacolando il passaggio di chi doveva rientrare a casa. Sul posto anche i carabinieri e la municipale.

L’episodio fa ritornare a galla la necessità, in quella zona, di una strada di accesso alle industrie, la famosa bretellina che avrebbe dovuto collegare via Ciarpi con la rotonda dei Ginesi, in pratica in zona Esselunga, senza passare dal centro del paese. Se ne parla dal 2017 ma non è accaduto nulla. Tutto ciò nonostante petizioni, appelli e molto altro. Per il momento però non solo non si è visto niente, ma sembra che l’opera (promessa in varie campagne elettorali), non faccia parte nemmeno del prossimo futuro.

"I disagi aumentano durante l’estate quando i Tir scaricano pure di notte e dunque diventa impossibile tenere le finestre aperte – affermano i residenti – con inquinamento, rumore, pericolo, danni, con le manovre dei veicoli che spesso travolgono cancelli e muretti di recinzione. Vorremmo sapere se ci saranno interventi, quali sono i provvedimenti adottati per tutelare la stabilità degli edifici, sottoposti a vibrazioni con il passaggio dei camion e per difendere l’incolumità delle persone. Il Municipio di Porcari ha sempre pubblicizzato di essere virtuoso sotto il profilo economico, si parlava persino di ’tesoretto’ tempo fa, quindi potremmo attenderci investimenti su questa esigenza?".

Massimo Stefanini