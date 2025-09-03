"Cerchiamo di evitare ingorghi". Polizia municipale in prima linea

Il timore è che qualche Tir tenti la sortita o che gli autisti distratti o stranieri, non osservino la segnaletica e arrivino sui cantieri. Sarebbe un bel problema perché a quel punto diventerebbe una vera impresa anche soltanto far tornare indietro il mezzo pesante. Ecco perché diventano fondamentali i controlli e la segnaletica: "Direi intanto quest’ultima – spiega il comandante della polizia municipale di Altopascio Italo Pellegrini, – perché gli utenti della strada alla guida di un Tir devono conoscere la situazione sin dall’uscita dalla A11. Da lì, i bisonti della strada verranno incanalati verso la Galeotta ed avranno altre indicazioni con i cartelli di preavviso prima e le deviazioni poi, ad esempio potranno prendere la Fi-Pi-Li, come scritto nel cartello. Quella è la prima prevenzione. A Palandri i camion non devono proseguire diritto verso la circonvallazione di Altopascio, ma a sinistra verso Galleno. Alla rotonda di fronte all’ex inceneritore, zona tra l’altro che non rientra nel territorio altopascese, c’è un altro cartello che indirizza sulla viabilità alternativa. Ovviamente anche il controllo fisico, con la nostra presenza, è importante. Lo faremo, ovviamente nel nostro territorio". M.S.