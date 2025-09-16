Buon compleanno Tenderly e Tutto. Cinquanta e 40 anni di tenerezza. Lucart premia i clienti affezionati

Doppio compleanno in casa "Lucart", l’azienda fra le più importanti d’Europa nello sviluppo e produzione del "tissue" che ha sede a Porcari, celebra quest’anno due importanti anniversari: i 50 anni di Tenderly e i 40 anni di Tutto, marchi storici entrati a far parte della quotidianità delle famiglie italiane. "Tenderly e Tutto rappresentano due storie di successo che hanno saputo accompagnare, con continuità e innovazione, generazioni di famiglie italiane. – dichiara Francesco Lagomarsini, marketing manager consumer di Lucart –. Questi anniversari non sono soltanto una celebrazione del passato, ma soprattutto un’occasione per ringraziare i nostri consumatori della fiducia e dell’affetto che da sempre ci dimostrano. Con queste iniziative dedicate vogliamo condividere con loro un momento speciale, rafforzando quel legame di prossimità e vicinanza che da cinquant’anni ci contraddistingue".

Per festeggiare queste ricorrenze, l’azienda ha deciso di coinvolgere i propri consumatori con due iniziative speciali che uniscono la forza della storicità alla dimensione del gioco, premiando la fedeltà di chi sceglie ogni giorno la qualità dei prodotti Lucart. I due concorsi a premi, realizzati in collaborazione con un’agenzia specializzata, saranno attivi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025. Per il compleanno di Tenderly, Lucart realizza un concorso che mette al centro la morbidezza e la tenerezza: acquistando un prodotto del marchio, conservando lo scontrino e registrandosi su www.50anniditenderly.it, sarà possibile provare a vincere un morbidissimo peluche (in palio ogni ora) e partecipare all’estrazione finale di 10 forniture annuali di prodotti Tenderly. Anche i prodotto "Tutto" avrà il concorso dedicato con lo stesso meccanismo (ma il sito a cui iscriversi è www.40anniditutto.it). Ogni giorno in palio un buono da 50 euro, oltre a uno dei 40 robot da pulizia Severin in palio.

"Con questi progetti – si legge nella nota diffusa dall’azienda –, Lucart conferma la propria volontà di investire nella valorizzazione dei brand storici del gruppo, valorizzando l’eredità dei marchi e interpretando le esigenze del presente in una strategia che mette sempre al centro i consumatori e le loro scelte quotidiane".

Barbara Di Cesare