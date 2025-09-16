Prima campanella senza cellulare: "Così ora parleremo di più tra noi"

Sono 6927 gli studenti tornati – o entrati per la prima volta – in classe nei sette istituti comprensivi del territorio comunale:1442 nelle scuole d’infanzia, 3149 nelle primarie e 2336 nelle secondarie di primo grado. A questi si aggiungono poi le migliaia di alunne e alunni delle superiori, alle prese con un suono della campanella del tutto analogico. Dall’1 settembre è infatti entrata in vigore la circolare del ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara che vieta l’uso del cellulare durante tutto l’orario didattico, anche nelle secondarie di secondo grado. A partire da questo documento ogni istituto deve quindi aggiornare in autonomia il proprio regolamento, per stabilire le modalità con le quali far rispettare a ragazze e ragazze – ma anche ai docenti – il divieto ministeriale.

Al momento ogni istituto ha intrapreso delle linee provvisorie di rodaggio, che dovranno poi essere scritte nero su bianco. Al Civitali, ad esempio, è stato chiesto agli studenti di lasciare lo smartphone in un armadietto all’ingresso, per riprenderlo solo all’uscita di scuola. Al Paladini la maggior attenzione è riservata agli alunni più giovani, dato che le box per la custodia ad ora non bastano per tutti: i ‘veterani’, così come alcuni ‘colleghi’ del Pertini e del Passaglia, possono tenere il telefono nello zaino, benché spento anche durante la ricreazione. È infatti questa la principale novità introdotta dalla circolare, dato che in alcuni istituti già lo scorso anno veniva chiesto agli alunni di depositare il cellulare in apposite cassette durante l’orario delle lezioni.

Ad ogni modo il ‘pugno duro’ contro i dispositivi non sembra piacere per niente agli studenti lucchesi, che nella quasi totalità bocciano la rigidità di una misura "anacronistica" che – a detta loro – costringe a fare passi indietro anche rispetto ai programmi didattici, che in alcuni casi prevedevano tablet e ebook al posto dei corrispettivi cartacei. Un cambio di passo che porta anche alcuni docenti a rivedere le proprie modalità di insegnamento, mentre altri a tirare un respiro di sollievo per non dover passare le lezioni a richiamare all’attenzione i propri studenti.

"Le distrazioni sullo smartphone sono tante, ed è difficile vigilare che tutti, in classe, prendano il dispositivo per fare l’attività che il docente richiede - spiega uno di loro -. Certo è che siamo talmente abituati ad utilizzarlo nelle nostre vite che il divieto assoluto oltre a essere una sfida difficile, anche per noi insegnanti, rischia di essere una battaglia persa. In generale, proibire anziché educare all’utilizzo, è una linea che non condivido, ma sono comunque curioso di sapere se i ragazzi, così, riscopriranno un po’ di socialità". L’uso del telefono in classe rimarrà consentito qualora dovesse essere strettamente funzionale alle attività didattiche, ad esempio negli indirizzi tecnologici o informatici, o per gli studenti che presentano disturbi specifici di apprendimento. A essere più rigide saranno però le sanzioni che potrebbero prevedere subito il rapporto disciplinare per gli alunni che non rispettano il divieto, e la sospensione nel caso fossero ‘beccati’ per tre volte durante l’anno con il dispositivo sotto banco. "Ogni scuola, nei prossimi giorni, appronterà le modifiche necessarie ai regolamenti – spiega la dirigente dell’ufficio scolastico territoriale Marta Castagna -. Ci atteniamo alla circolare ministeriale e alle specificità di ciascun istituto: il cellulare durante le lezioni può essere fonte di distrazione".