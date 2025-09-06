West Nile, a Levanto scatta la disinfestazione. Ecco dove e cosa fare

Levanto (La Spezia), 6 settembre 2025 – Disinfestazione in programma a Levanto a causa di un caso di West Nile virus: la comunicazione è arrivata al Comune il 2 settembre da parte della Asl 5, anche se la notizia è stata diffusa solo oggi.
Si tratta di un soggetto contagiato dal virus West Nile e che ha soggiornato per un periodo non meglio precisato sul territorio di Levanto. Per questo è in programma una disinfestazione dalle 23.30 di lunedì 8 settembre fino alle 8 di martedì 9 settembre. A occuparsene sarà una ditta specializzata che effettuerà un intervento urgente di disinfestazione mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara Culex pipiens, vettore del virus.
Le strade interessate
Ecco le zone interessate dalle 23,30 alle 6:
- Via Jacopo da Levanto (tra l’incrocio con Via Marconi e Via Dante)
- Via Dante Alighieri
- Via G. Marconi
- Via San Rocco
- Via della Concia
- Piazza Cavour
- Via Saragoni
- Via Varego (dall’incrocio con Via della Concia a quello con Salita S. Francesco)
- Via M. Vinzoni
- Via Guani (dall’incrocio con Via M. Vinzoni alla scalinata denominata “Purtegun”)
- Via delle Scuole
- Via Garibaldi
- Via D. Viviani (dall’arco di Via Garibaldi all’incrocio con Via XXV Aprile)
- Salita S. Francesco (da incrocio con V. Garibaldi a incrocio con Corso Roma)
- via XXV Aprile e aree limitrofe destinate a parcheggi pubblici
- Via Terraro (dall’incrocio con V. Garibaldi all’incrocio con Via Martiri della Libertà)
- Via Martiri della Libertà fino al complesso scolastico Scuola secondaria inferiore e superiore
- Via Galli a partire dal supermercato fino al secondo parcheggio pubblico sulla sinistra compreso
- Piazza G. Matteotti
Dalle 6 alle 8:
- area pubblica in Via Terraro (sul retro del Condominio Ceula) con i relativi percorsi pedonali
- tutte le aree verdi private poste sul retro delle abitazioni di Via Garibaldi, di Via Terraro, di Via M. Vinzoni, di Via G. Saragoni e di Via Varego e i box interrati sotto Piazza G. Matteotti e sul lato destro a salire di Via XXV Aprile
I comportamenti da tenere
Come si legge nell’ordinanza sindacale, durante i trattamenti sono disposte queste misure di protezione:
- Chiusura entro le ore 23:30 di tutti i locali aperti al pubblico
- Chiusura delle finestre e delle porte
- Rimuovere oggetti dalle aree fronte stradali
- Sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio d’aria
- Ritiro della eventuale biancheria stesa all’esterno degli edifici
- Ricovero al chiuso degli animali domestici e alla protezione con teli di plastica dei loro
ricoveri all’aperto e delle suppellettili, come ciotole e abbeveratoi
- Protezione di frutta e verdura degli orti. Per consumare frutta e verdura irrorate sarà
necessario aspettare alcuni giorni, dovranno essere lavate abbondantemente
- Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere
puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere.
- In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte
del corpo interessata con acqua e sapone