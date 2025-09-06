West Nile, a Levanto scatta la disinfestazione. Ecco dove e cosa fare

Levanto (La Spezia), 6 settembre 2025 – Disinfestazione in programma a Levanto a causa di un caso di West Nile virus: la comunicazione è arrivata al Comune il 2 settembre da parte della Asl 5, anche se la notizia è stata diffusa solo oggi.

Si tratta di un soggetto contagiato dal virus West Nile e che ha soggiornato per un periodo non meglio precisato sul territorio di Levanto. Per questo è in programma una disinfestazione dalle 23.30 di lunedì 8 settembre fino alle 8 di martedì 9 settembre. A occuparsene sarà una ditta specializzata che effettuerà un intervento urgente di disinfestazione mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara Culex pipiens, vettore del virus.

Le strade interessate

Ecco le zone interessate dalle 23,30 alle 6:

Via Jacopo da Levanto (tra l’incrocio con Via Marconi e Via Dante)

Via Dante Alighieri

Via G. Marconi

Via San Rocco

Via della Concia

Piazza Cavour

Via Saragoni

Via Varego (dall’incrocio con Via della Concia a quello con Salita S. Francesco)

Via M. Vinzoni

Via Guani (dall’incrocio con Via M. Vinzoni alla scalinata denominata “Purtegun”)

Via delle Scuole

Via Garibaldi

Via D. Viviani (dall’arco di Via Garibaldi all’incrocio con Via XXV Aprile)

Salita S. Francesco (da incrocio con V. Garibaldi a incrocio con Corso Roma)

via XXV Aprile e aree limitrofe destinate a parcheggi pubblici

Via Terraro (dall’incrocio con V. Garibaldi all’incrocio con Via Martiri della Libertà)

Via Martiri della Libertà fino al complesso scolastico Scuola secondaria inferiore e superiore

Via Galli a partire dal supermercato fino al secondo parcheggio pubblico sulla sinistra compreso

Piazza G. Matteotti

Dalle 6 alle 8:

area pubblica in Via Terraro (sul retro del Condominio Ceula) con i relativi percorsi pedonali

tutte le aree verdi private poste sul retro delle abitazioni di Via Garibaldi, di Via Terraro, di Via M. Vinzoni, di Via G. Saragoni e di Via Varego e i box interrati sotto Piazza G. Matteotti e sul lato destro a salire di Via XXV Aprile

I comportamenti da tenere

Come si legge nell’ordinanza sindacale, durante i trattamenti sono disposte queste misure di protezione:

- Chiusura entro le ore 23:30 di tutti i locali aperti al pubblico

- Chiusura delle finestre e delle porte

- Rimuovere oggetti dalle aree fronte stradali

- Sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio d’aria

- Ritiro della eventuale biancheria stesa all’esterno degli edifici

- Ricovero al chiuso degli animali domestici e alla protezione con teli di plastica dei loro

ricoveri all’aperto e delle suppellettili, come ciotole e abbeveratoi

- Protezione di frutta e verdura degli orti. Per consumare frutta e verdura irrorate sarà

necessario aspettare alcuni giorni, dovranno essere lavate abbondantemente

- Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere

puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere.

- In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte

del corpo interessata con acqua e sapone