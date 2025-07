Trasporto marittimo. Riparte il servizio

È operativo da alcuni giorni il servizio di trasporto marittimo locale che collega quotidianamente La Spezia con Lerici, San Terenzo e Tellaro, offrendo una soluzione di mobilità sostenibile per residenti e turisti. Il servizio è attivo fino al 31 agosto.

"Il mare è una risorsa per tutta la nostra comunità, non solo economica, ma una opportunità logistica e turistica che non è possibile non mettere a servizio di cittadini e visitatori. Il trasporto marittimo locale è un’opportunità funzionale e confortevole che può agevolare le condizioni di viabilità della provincia. È un servizio su cui la nostra amministrazione investe da anni perché crede nella viabilità alternativa su un territorio fragile e da tutelare come il nostro" spiega il sindaco Leonardo Paoletti.

A supporto del crescente traffico crocieristico del porto spezzino, la società di navigazione Golfo dei Poeti ha attivato inoltre un servizio di transfer dedicato ai crocieristi, che collega direttamente La Spezia con Lerici. Questa iniziativa nasce per favorire la scoperta delle bellezze del territorio anche in brevi soste, con collegamenti pensati per integrarsi con gli orari di attracco delle principali navi da crociera.

"Abbiamo voluto offrire un servizio efficiente e allo stesso tempo suggestivo, in grado di valorizzare la dimensione marittima del nostro golfo – dice Paoletti –. Il collegamento via mare non è solo un mezzo di trasporto, ma un modo per vivere il territorio da una prospettiva unica. Le visite dei croceristi saranno veloci e limitate nei numeri, e rappresentano un’opportunità per le nostre realtà commerciali".