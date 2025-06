Fuga dalla città e dal caldo con i bus mare. Verso le coste del Tirreno e dell’Adriatico

Contro il grande caldo estivo, scattano le fughe al mare. Per farlo sono tornate le corse giornaliere di Tiemme da Arezzo verso le principali località della costa tirrenica e adriatica. Attive da Arezzo e provincia, per raggiungere comodamente le più belle spiagge di Castiglione della Pescaia, Follonica, Marina di Grosseto e Principina a Mare. Il servizio è attivo tutti i giorni, fino a settembre, su prenotazione al sito www.tiemmespa.it/i-nostri-servizi/lineemare/. I biglietti possono essere acquistati a bordo, nei punti vendita autorizzati, sulla App Tiemme Spa. La linea M3 Arezzo parte tutti i giorni alle 6.50 dal Terminal, fa tappa a Bivio Olmo alle 7; Pieve al Toppo alle 7.05; Tegoleto 7.07; Spoiano 7.10; Monte San Savino stazione 7.17; Lucignano 7.25; Rigomagno 7.30 e al bivio Sentino Parcheggio alle 7.35. I Mare bus raggiungono Castiglione della Pescaia alle 9.35; Marina alle 9.48 e Principina alle 10. Tornato anche il collegamento bus diretto tra Arezzo, Rimini e Riccione, con corse giornaliere fino a settembre. Il servizio è frutto della sinergia tra Tiemme e Autolinee per rispondere alle esigenze di una mobilità accessibile, attenta all’ambiente e ai bisogni dei cittadini.

Con l’integrazione del biglietto con i bus urbani del bacino di Rimini – compreso il Metromare per Riccione – e la possibilità di raggiungere facilmente le spiagge romagnole grazie allo shuttle gratuito prenotabile via app. In più, la fermata dedicata ad Aquafan e Oltremare, offre ai giovani e alle famiglie una soluzione perfetta per vivere una giornata di svago e relax. Quotidianamente è prevista la partenza alle 7 da Arezzo (via Monterchi / Sansepolcro/ E45 / A14) per Rimini.

A.B.