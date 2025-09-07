Al telefonino mentre guida l’autobus, autista nei guai. Patente ritirata

Lerici (La Spezia), 7 settembre 2025 – Una telefonata può costare davvero molto cara oltre a essere soprattutto pericolosa. In particolare quando si è alla guida e non si usano i dispositivi consentiti dalla legge. A fare le spese della disattenzione, piuttosto grave tenendo presente che l’autista era alla guida di un autobus, è stato proprio il conducente che oltre alla multa si è visto ritirare la patente. Il comportamento dell’autoferrotranviere che guidava il bus di linea tenendo in mano l’apparecchio telefonico è stato notato dalla pattuglia dei carabinieri che ha intercettato il mezzo nel territorio del Comune di Lerici.

I militari lo hanno dunque fermato contestandogli la grave infrazione. Secondo una prima ricostruzione dei viaggiatori che hanno assistito alla scena sembrerebbe che la telefonata si fosse prolungata per diverso tempo e che i passeggeri del mezzo di linea diretto verso Tellaro lo avessero fatto notare. I carabinieri hanno quindi fermato il mezzo e sanzionato l’autista. Ovviamente l’autobus non è ripartito e gli utenti hanno dovuto attendere un nuovo mezzo.

La corriera è a servizio della ditta che si è aggiudicata da Atc il subappalto. Qualche settimana fa, sempre a Lerici, i carabinieri della stazione avevano fermato un autobus in servizio e dal controllo era emersa la mancata della revisione. Tanto che il giorno successivo il parcheggio alle porte di Lerici è stato trasformato in una sede mobile della Motorizzazione Civile che ha sottoposto i mezzi in dotazione alla revisione. Alcuni dei quali non sono risultati essere in regola.