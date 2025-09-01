Contromano sulla Statale dopo aver provocato un incidente. Senza patente e ubriaco

Siena, 1 settembre 2025 – Alla guida contromano sulla Siena Bettolle e sotto l’effetto di alcol. Bloccato dalla Polizia di Stato e denunciato un uomo di 57 anni.

E’ successo qualche sera fa sulla Strada Statale 715 Siena Bettolle. Dopo numerose segnalazioni arrivate al 112, la polizia è intervenuta sul posto: agenti delle Volanti della Questura di Siena hanno intercettato all’altezza della Colonna Del Grillo una Fiat Panda arancione sulla corsia di sorpasso mentre viaggiava contromano.

I poliziotti con molte difficoltà sono riusciti a bloccare l’auto mettendo in sicurezza quel tratto di strada. Successivamente hanno identificato l’uomo che era alla guida, italiano di 57 anni, accertando che viaggiava senza patente, in quanto revocata nel 2023, a seguito di condanna per guida in stato di ebrezza alcolica.

Il 57enne, che poco prima si era reso autore di un incidente stradale, si era infatti allontanato dal luogo del sinistro percorrendo contromano la Statale. Il successivo controllo, con alcooltest, ha fatto emergere un tasso alcolemico di oltre il triplo rispetto alla misura consentita. Per questo è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool.