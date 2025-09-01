La Fornace è la prima finalista

La contrada della Fornace, guidata da capitan Marco Cherubini, è la prima finalista della palla al bracciale maschile e domenica prossima sfiderà una tra Biffe, Granocchiaio, Mar Nero e Sottogrottone. Il primo fine settimana dei Ruzzi della Conca, la festa patronale di Chiusi Scalo, si chiude dunque a favore dei giallorossi che conquistano la possibilità di giocare la partita più importante dopo una intensa "finalina" disputata al campo sportivo proprio contro i rivali nerazzurri guidati da Massimo Paolucci. Risultato 16 a 12.

Nelle altre gare, la Fornace aveva battuto le Biffe per 12 a 9 mentre il Mar Nero si era imposto sul Granocchiaio per 12 a 4. La classifica finale provvisoria è dunque la seguente: Fornace, Mar Nero, Sottogrottone, Biffe e Granocchiaio. La domenica appena trascorsa è stata anche caratterizzata dalla spettacolare corse delle oche, tenutasi sempre allo stadio comunale, che ha visto vincere i biancoverdi del Granocchiaio. Nel pomeriggio, alle 15, si era svolta la consueta benedizione di giocatori, sbandieratori e tamburini nella Chiesa di Santa Maria della Pace.

La serata è proseguita in piazza XXVI Giugno con due eventi musicali, un djset e un concerto pop swing. Aperti come sempre il pub, il bar e il ristorante delle contrade che hanno accolto centinaia e centinaia di visitatori con pietanze tipiche e col piatto speciale di giornata: il carpaccio di vitello con crema all’aglione confit. Gli appuntamenti enogastronomici e musicali proseguiranno tutta la settimana sino al prossimo weekend dove si terranno le gare finali che assegneranno la Conca.