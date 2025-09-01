Attività storiche premiate. La Fornace centenaria

Non di solo vino vive il ‘Chiantishire’. Secolare, anche se forse meno sotto i fari della celebrità, è la produzione di ceramica e terracotta. Castellina in Chianti è una delle capitali: qui, la Fornace Fontana ha tagliato il prestigioso traguardo del secolo di attività, celebrato in piazza della Rocca dinanzi a duecento persone nel corso della "Apparecchiata", manifestazione enogastronomica (perché poi, in fondo, i prodotti della tradizione si legano l’uno all’altro). Il riconoscimento è stato conferito ad Emi Leo, oggi alla testa della Fornace Fontana, dal sindaco, Giuseppe Stiaccini. Che ha ampliato via social l’eco dell’evento.

"Nella nostra comunità, piccola per numeri ma grande per legami, ogni traguardo di chi vive e lavora qui diventa una festa per tutti – ha affermato il primo cittadino –. Con questo spirito, durante L’Apparecchiata, con quasi duecento persone riunite in nome della solidarietà e della convivialità, abbiamo voluto rendere un riconoscimento alla Fornace Fontana, che quest’anno ha compiuto cento anni di attività, oggi portata avanti da Emi Leo, custode di una tradizione capace di trasformare il cotto in arte e bellezza".

Non solo. Riconoscimento anche per Iva Bucciarelli, che dal 1960 con la sua bottega in via Ferruccio - ha detto Stiaccini - "ha scandito il tempo di generazioni, diventando un punto di riferimento per il paese. Due percorsi diversi ma uniti dallo stesso filo: il lavoro, la passione e l’amore per il nostro paese. A loro va la gratitudine di tutta Castellina in Chianti".

Dalla Fornace Fontana, il ringraziamento "per la bellissima serata, per aver ricordato e festeggiato insieme ai castellinesi i nostri cento anni".