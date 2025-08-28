Lavori sulla linea Pisa - La Spezia. Occhio agli orari dei treni regionali

Sulla linea ferroviaria Pisa – La Spezia sono in programma, per tutto il mese di settembre, attività di potenziamento tecnologico e infrastrutturale che comporteranno cancellazioni, limitazioni, modifiche agli orari di partenza e arrivo per i treni Regionali.

Nel dettaglio, dal 1° al 26 settembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ff) prosegue le attività per installare il sistema Ertms (european railway traffic management system) che interesseranno la linea tra Massa e Sarzana. Si tratta del più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della circolazione dei treni, finanziato con risorse del Pnrr. Per consentire le attività di cantiere sono previste cancellazioni, limitazioni, modifiche agli orari di partenza e arrivo per i treni del Regionale, durante la mattina dal lunedì al venerdì. Sempre dal lunedì al venerdì gli Intercity 505, 657, 670 saranno limitati a La Spezia, il treno Intercity 670 sarà originario da La Spezia, mentre il 651 sarà prolungato a Grosseto. Le Frecce circoleranno regolarmente.

Ancora, sabato 13 e domenica 14 settembre il Comune di Viareggio svolgerà attività, propedeutiche alla realizzazione sottopasso ciclo pedonale di Viareggio, che interessano la linea ferroviaria. Per consentire le attività di cantiere è necessario interrompere la circolazione tra Pisa Centrale e Forte dei Marmi e tra Lucca e Viareggio. Le Frecce della relazione Roma-Genova subiranno cancellazioni o limitazioni di percorso a Pisa, con cancellazione della tratta Pisa-Genova. Previsti impatti anche nei giorni 12 e 15 settembre.

"I canali di acquisto – comunica Trenitalia – sono stati aggiornati; sono in fase di elaborazione quelli relativi all’interruzione del 13 e 14 settembre per le corse Intercity". I viaggiatori sono invitati a informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso.