Un binario per il “Cinque Terre Express“

Sarà attivo da domenica 15 giugno il nuovo binario 1 Nord della stazione ferroviaria della Spezia Migliarina dedicato al Cinque Terre Express. Un investimento da 15 milioni di euro di Rete Ferroviaria Italiana che aiuterà a decongestionare lo scalo della Spezia Centrale, messo sotto stress dalle migliaia di turisti che ogni anno lo frequentano nella stagione estiva per raggiungere i famosi borghi sul mare e il parco nazionale. "Abbiamo realizzato un nuovo binario da 250 metri di lunghezza e altezza da piano del terreno di 55 centimetri - spiega Gabriele Ticci, a capo della direzione operativa infrastrutture territoriale di Firenze di Rfi -, secondo uno standard europeo che garantisce la massima accessibilità. È un potenzialmente di tutto il nodo spezzino. Il nuovo binario si collega all’esistente fascio di binari, abbiamo rifatto l’armamento ferroviario, gli impianti tecnologici, quelli di trazione elettrica e di sicurezza". Saranno 35 i treni che quotidianamente fermeranno dal binario 1 nord. Fuori dalla stazione il Comune della Spezia ha costruito un parcheggio, con una parte dedicata ai pullman turistici, con un investimento di circa 2 milioni di euro. "Il centro veniva bloccato dalla presenza dei pullman con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista delle emissioni - ricorda il sindaco Pierluigi Peracchini -. Un domani da qui potrà passerà una metropolitana leggera che coinvolga tutta la provincia, da Levanto a Luni". Nei prossimi mesi sarà coperto il camminamento verso il nuovo binario. "Le nuove fermata a Migliarina si aggiungono alle 75 già oggi effettuate sulle direttive che dalla Spezia vanno a Firenze e Parma", sottolinea Tiziano Savini, direttore Liguria di Trenitalia. "In questo modo la stazione centrale potrà dedicarsi soprattutto ai pendolari migliorando anche il servizio per il traffico non turistico", spiega infine l’assessore regionale Marco Scajola (foto).