Tragica fine di due fratelli, morti nell’auto finita in un burrone. Vani i soccorsi

LaSpezia
CronacaTragica fine di due fratelli, morti nell’auto finita in un burrone. Vani i soccorsi
20 set 2025
REDAZIONE LA SPEZIA
La tragedia è accaduta a Varese Ligure, in provincia della Spezia. Sono stati alcuni fungaioli a scorgere il mezzo nella boscaglia e hanno dato l’allarme. Le due vittime sembra fossero in zona per cercare anche loro funghi

Varese Ligure (La Spezia), 20 settembre 2025 – Tragedia nel territorio comunale di Varese Ligure, in provincia della Spezia. Due fratelli sono morti nella loro auto che è caduta in un burrone. E’ accaduto nella giornata di sabato 20 settembre.

Secondo una prima ricostruzione i due erano usciti per cercare funghi e sembra stessero tornando da un’escursione nella zona quando qualcosa è andato storto. Il loro fuoristrada è caduto nel vuoto ed è finito in mezzo alla boscaglia.

Sono stati alcuni fungaioli ad accorgersi di cosa era accaduto. Hanno quindi dato l’allarme. Con grande difficoltà i volontari della Croce Rossa di Varese Ligure e della Pubblica Assistenza di San Pietro Vara hanno raggiunto le vittime insieme ai vigili del fuoco di Brugnato. Ogni tentativo di rianimazione però è stato vano. Troppo gravi i traumi riportati dai due fratelli. Erano originari di Zignago ed erano conosciuti nelle campagne

Lunghe operazioni per il recupero dei due corpi. Si cerca adesso di ricostruire cosa sia accaduto e del perché chi guidava ha perso il controllo del mezzo. 

