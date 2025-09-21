L’assistenza domiciliare: "Salviamo gli operatori"

"La Regione Liguria intervenga in difesa della Cooperativa Elleuno, non possono essere i lavoratori a pagare l’internalizzazione di servizi che proprio loro hanno assicurato per anni". A dirlo è Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Pd, a poche ore dalla proclamazione da parte delle sigle sindacali Fp Cgil, Fisascat Cisl e Uil Fpl dello stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici nel settore del servizio di assistenza domiciliare di Asl 5, gestito tramite appalto da Elleuno dal 2014. Com’è stato reso noto dai sindacati, l’azienda sanitaria locale ha comunicato alla Cooperativa l’intenzione di procedere con l’internalizzazione del servizio dal 1° gennaio 2026. Al momento, sarebbero ben 74 i posti di lavoro in bilico tra infermieri, oss, fisioterapisti, logopedisti e amministrativi. "La destra perde il pelo ma non il vizio - attacca Natale -. Dopo la vicenda delle oss di Coopservice, scaricate dalla sanità pubblica dopo essere state in prima fila durante il periodo della pandemia Covid-19, ora a rischiare il posto di lavoro sono i dipendenti della Elleuno. Parliamo di personale impiegato nella nostra sanità in alcuni casi da oltre dieci anni, che rischia di rimanere in mezzo a una strada dal giorno alla notte. E’ una specialità delle giunte di destra, da Toti e Bucci senza soluzione di continuità, cancellare posti di lavoro nella sanità pubblica". Natale si appella alla Regione perché intervenga tempestivamente "in difesa della Cooperativa". "Servono garanzie immediate per le decine di famiglie che si vedono mancare la terra sotto i piedi in un periodo storico in cui il costo della vita aumenta, soprattutto per i generi di prima necessità. Questa è una scelta politicamente scellerata - conclude Natale - di cui chiederò conto in consiglio regionale". Sul tema interviene anche il consigliere comunale dem, Marco Raffaelli, per il quale "per i lavoratori della cooperativa Elleuno si sta proiettando un brutto film, già visto in passato. Abbiamo visto che in casi come questi Asl5 non è in grado di salvaguardare coloro che hanno dedicato per molto tempo la propria professionalità alla sanità, ma non è accettabile che si ripeta la dinamica disastrosa che abbiamo visto con le Oss di Coopservice. Abbiamo chiesto la convocazione urgente delle Commissioni competenti, così da comprendere le posizioni di Asl5 e dell’amministrazione"

Ilaria Vallerini