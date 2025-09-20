Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Pisa
Amici muoiono nello scontro tra moto nel piazzale. Inchiesta e ipotesi: sequestrati i caschi
20 set 2025
REDAZIONE PISA
Amici muoiono nello scontro tra moto nel piazzale. Inchiesta e ipotesi: sequestrati i caschi

Deceduti a 48 ore l’uno dall’altro, avevano solo 16 e 17 anni. Mercoledì sera i loro mezzi si sono scontrati in un piazzale vicino all'Ikea, a Pisa: un impatto fortissimo, devastante, che ha tolto la vita prima a Jacopo Gambini poi a Leonardo Renzoni

Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni, i due ragazzi morti nello scontro

Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni, i due ragazzi morti nello scontro

Firenze, 20 settembre 2025 – Uniti dalla stessa passione e travolti dallo stesso drammatico destino. Jacopo e Leonardo sono morti nel fiore degli anni, 16 e 17 anni, a distanza di 48 ore l'uno dall'altro. Una doppia tragedia che lascia senza fiato un'intera città, Pisa. Un dolore che non conosce consolazione per familiari, amici e compagni di classe.

"Jacopo per sempre con noi". Le lacrime dei compagni di classe

"Jacopo per sempre con noi". Le lacrime dei compagni di classe

Mercoledì sera, le loro moto si scontrano frontalmente in un piazzale vicino all'Ikea, a Pisa: un impatto fortissimo, devastante, che ha tolto la vita prima a Jacopo Gambini poi a Leonardo Renzoni.

Restano ancora tante le domande sulla dinamica dello schianto. L’inchiesta è affidata al pubblico ministero Filippo Focardi della procura dei minori di Firenze. È lui il titolare del fascicolo. La polizia municipale intanto sta stendendo alcuni testimoni, dalle prime ricostruzioni i due amici stavano probabilmente effettuando alcune evoluzioni acrobatiche in sella alle loro moto. E proprio durante una manovra si sarebbero scontrati frontalmente.

Schianto frontale, doppia tragedia a Pisa. Il babbo di Leonardo: “Nessuna speranza”

Schianto frontale, doppia tragedia a Pisa. Il babbo di Leonardo: “Nessuna speranza”

Gli inquirenti stanno cercando di capire anche se al momento dello scontro fosse presente una terza moto. Le indagini si concentrano molto sull'ipotesi di un "gioco pericoloso" e stanno controllando i social dei ragazzi. Sono stati sequestrati i cellulari di e i caschi di Jacopo e Leonardo.

Verranno anche visualizzate le immagini delle telecamere della zona. In particolare ci sarebbe un occhio elettronico puntato sul parcheggio dove si è consumato il dramma, ma l’impianto video risulta intestato a una ditta fallita e non è certo che sia ancora funzionante.

Ulteriori accertamenti tecnici sono stati disposti sulle due motociclette sequestrate, a cui seguiranno gli esami autoptici. Intanto sono già stati ascoltati i primi testimoni oculari e tutti i presenti interpellati – da quanto si apprende – concordano sulla fatalità dell’incidente. Le indagini, come si evince dallo stato dei fatti e dai dubbi sulla dinamica, restano in corso. Indagini rese ancora più complesse dall’inghippo nella procedura di riconoscimento dei due giovani coinvolti, che nelle prime ore ha portato a uno scambio di identità. Un guaio che ha reso la tragedia, se possibile, ancora più dolorosa e insopportabile.

© Riproduzione riservata